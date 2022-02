Realme Pad è stato il primo tablet della casa cinese Realme, lanciato lo scorso settembre (e disponibile anche in Italia), e, ad oggi, è ancora l’unico tablet del marchio cinese ad essere ancora disponibile sul mercato.

Il vicepresidente di Realme, Madhav Sheth, ha recentemente dichiarato che nel 2022 Realme presenterà più tablet, andando a rintuzzare il proprio portafoglio prodotti.

Le indiscrezioni che riportiamo oggi provengono dal portale Smartprix che, in collaborazione col noto leaker OnLeaks, ha fornito specifiche e render del Realme Pad Mini, rivelando che il fatello minore di Realme Pad vedrà la luce (almeno in India) nei prossimi mesi.

And to end up today's leaks flood, here comes your very first look at the #RealmePadMini through a high-resolution official render as well as its specs sheet! #FutureSquad

On behalf of @Smartprix -> https://t.co/vlid1LZtY2 pic.twitter.com/a2j9zslTNs

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 22, 2022