L’11 gennaio scorso, OnePlus ha svelato in Cina il nuovo OnePlus 10 Pro, flagship del brand cinese per questa prima parte del 2022. Con il lancio della versione global sempre più vicino, aumentano i rumors che parlano di un possibile fratello minore per OnePlus 10 Pro, ovvero il OnePlus 10 “liscio” dal nome in codice Oscar: per la prima volta, infatti, OnePlus non ha presentato contemporaneamente le due varianti dello smartphone (come è invece successo fino alla presentazione di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro).

Stando a quanto riportato da 91mobiles, il noto leaker Yogesh Brar ha rivelato che OnePlus stia lavorando a un nuovo smartphone della serie propria“numerata”, contrassegnato dal nome in codice “Oscar” e che, con molta probabilità, sarà il prossimo OnePlus 10.

Non vi sono ancora, tuttavia, conferme ufficiali sul reale nome di questo smartphone o sulle specifiche di cui sarà dotato.

Le possibili specifiche

Basandosi sul lavoro svolto da OnePlus negli ultimi anni, è plausibile ipotizzare caratteristiche simili a quelle del già citato (e già svelato) OnePlus 10 Pro, magari con qualche rinuncia, ma non dal punto di vista del SoC che dovrebbe comunque essere uno Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm: ipotizziamo ciò basandoci sul fatto che OnePlus, a partire dalla serie 7 con cui ha lanciato la variante Pro, non abbia mai differenziato i SoC tra la versione “liscia” e la versione Pro.

Solitamente i due smartphone sono stati differenziati da OnePlus soprattutto nel display e nel comparto fotografico. Vedremo se anche questa volta OnePlus riproporrà delle differenze marcate tra i propri smartphone della serie numerata e aspettiamo notizie ufficiali circa l’effettivo lancio questo OnePlus 10.

