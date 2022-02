OnwardMobility è la piccola azienda con sede ad Austin che si è avventurata nel tentativo di far risorgere il marchio di smartphone BlackBerry dopo molti anni e molti tentativi falliti.

All’inizio di gennaio l’azienda ha affermato che, nonostante i numerosi ritardi, il suo progetto per lo smartphone aziendale BlackBerry 5G con tastiera fisica non era defunto, con la promessa che avrebbe fornito aggiornamenti più regolari in merito.

Da allora non sono tuttavia stati pubblicati altri aggiornamenti e il motivo è che il progetto BlackBerry 5G sarebbe stato abbandonato.

OnwardMobility avrebbe perso i diritti sul nome BlackBerry

Secondo CrackBerry e Android Police, OnwardMobility avrebbe abbandonato il ​​progetto dopo che la sua licenza per utilizzare il nome BlackBerry sarebbe stata annullata.

Secondo le fonti, BlackBerry avrebbe revocato la licenza di utilizzo del marchio a OnwardMobility in quanto ha ceduto il resto del suo portafoglio di brevetti mobili per 600 milioni di dollari la scorsa settimana.

I continui ritardi dovuti alla catena di approvvigionamento dei componenti e il cambiamento di opinione del CEO di BlackBerry John Chen in merito all’applicazione del marchio su un altro smartphone avrebbero portato l’azienda ad abbandonare una volta per tutte il progetto.

In attesa di annunci ufficiali, bisognerà vedere se l’azienda di Austin proverà comunque a rilasciare un dispositivo mobile o se a questo punto deciderà di uscire dal mercato.

