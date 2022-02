Il mondo del modding Android non è più così popolare come negli anni scorsi ma, ad ogni modo, sono tanti gli utenti che ancora oggi amano “giocare” con le varie ROM personalizzate che di tanto in tanto sforna la community di sviluppatori che ruota attorno all’OS di Google e LineageOS è senza dubbio una di quelle che hanno il seguito più elevato.

Una delle ragioni del grande successo di LineageOS è rappresentata dal supporto a sempre nuovi device e così nelle scorse ore la versione 18.1 di questa ROM è sbarcata su alcuni altri cinque dispositivi.

LineageOS 18.1 arriva anche su questi smartphone e tablet

Le build ufficiali di LineageOS 18.1 basate su Android 11 sono ora disponibili anche per i seguenti device:

Cliccando sui collegamenti corrispondenti ai vari dispositivi verrete portati alla pagina Wiki, ove sono disponibili la ROM in formato .zip e le istruzioni per effettuare il flashing. Gli utenti interessati a provare la ROM avranno bisogno di un bootloader sbloccato e di una recovery personalizzata (come ad esempio la TWRP).

Inoltre bisogna tenere presente che LineageOS non può contare sulle Google App pre-installate e, pertanto, gli utenti che non vorranno fare a meno di esse dovranno effettuare il relativo flashing dopo avere installato la ROM personalizzata.

Ricordiamo che di recente il team di sviluppatori di LineageOS ha reso noto di avere deciso di abbandonare il supporto per LineageOS 17.1 e ha iniziato a lavorare sulla versione 19, che sarà basata su Android 12. Al momento, tuttavia, non vi sono informazioni ufficiali su quando tale nuova release sarà pronta e verrà messa a disposizione di tutti gli utenti interessati.

Siamo certi, ad ogni modo, che gli appassionati impazienti di provare LineageOS 19 saranno già piuttosto numerosi.