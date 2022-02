Simple Keyboard è un’app tastiera che offre funzionalità basilari ed è focalizzata sull’inserimento del testo. Lo strumento non supporta funzionalità avanzate presenti sulle tastiere più blasonate come ad esempio la digitazione predittiva, la correzione automatica, emoji, GIF o input vocale, in quanto punta sul rispetto della privacy dell’utente.

La tastiera offre la possibilità di personalizzare i colori ed è più leggera in quanto non richiede connessione a Internet, inoltre è rispettosa della privacy, poiché non contiene annunci e non raccoglie alcun tipo di dati. L’app non richiede permessi inutili, inoltre il codice sorgente è completamente aperto.

A differenza di app come Gboard o SwiftKey, Simple Keyboard è una tastiera orientata agli utenti che cercano un’esperienza semplificata e senza pretese e soprattutto rispettosa della loro privacy.

Simple Keyboard è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali. A seguire trovate il badge per individuare la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

