Molti utenti stanno riscontrando problemi con Google Assistant che restituisce un messaggio “Scusa, non ho capito” quando viene interpellato da smartphone o altri dispositivi della smart home attraverso i soliti comandi.

Sia su Reddit che sulla pagina della comunità di Google Nest ci sono numerose segnalazioni in merito e da quanto si legge non è semplice individuare il problema, in quanto si presenta in alcuni contesti, mentre in altri no.

Google Assistant continua a dire “Scusa, non ho capito”

Alcune discussioni descrivono problemi con le luci intelligenti Philips Hue, mentre in altri casi si verificano problemi simili con quasi tutti i dispositivi collegati Google Assistant.

Tuttavia da alcuni dispositivi sembra non esserci alcun problema, mentre con altri componenti della smart home alcuni comandi funzionano e altri no.

Un altro fatto strano riguarda i suggerimenti che Google Assistant restituisce dopo essersi scusato per non aver capito, poiché toccandoli si ottiene ancora il messaggio “Scusa, non ho capito”.

Tutto considerato il problema potrebbe essere collegato al back-end di Google Assistant o al cloud, ma al momento è difficile comprendere da cosa dipenda.

Fateci sapere nei commenti se state riscontrando problemi di questo tipo con Google Assistant nella vostra smart home.

