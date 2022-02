Il team di sviluppatori di Google è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento dei tanti servizi offerti dal colosso di Mountain View e ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo finale di garantire un’esperienza che possa essere sempre più ricca e piacevole.

Tra le funzioni a cui sta lavorando il team di App Google vi è anche quella che riguarda Google Assistant e i dispositivi compatibili associati al proprio device e che è stata studiata per consentire agli utenti di gestirli al meglio, eliminando rapidamente quelli che probabilmente non usano più per una migliore risposta ai comandi.

App Google introduce una nuova funzione

Tale funzionalità è stata implementata per i primi utenti nei mesi scorsi e pare che il colosso di Mountain View la stia mettendo a disposizione di una platea più ampia, così come testimoniato da Mishaal Rahman, che ha pubblicato su Twitter i seguenti due screenshot:

In pratica, la soluzione sviluppata da Google permette di rimuovere con un semplice tocco dall’elenco dei dispositivi Google Assistant associati tutti quelli ritenuti “inutilizzati”, ossia i vari device che non sono stati usati negli ultimi tre mesi.

Se una funzionalità di questo tipo potrebbe apparire superflua per chi utilizza sempre gli stessi device, il discorso è diverso per chi magari per motivi di lavoro si trova ad avere a che fare con tanti dispositivi compatibili con Google Assistant: è sufficiente sfruttare tale opzione, infatti, per rimuovere dall’elenco tutti quelli usati “occasionalmente” e di cui probabilmente in futuro non si avrà più bisogno.

Rahman ha anche pubblicato il seguente screenshot, che sembra suggerire che tale funzionalità, oltre a scollegare i dispositivi non più utilizzati, li resetti alle impostazioni di fabbrica:

Se siete curiosi di scoprire se questa funzione è disponibile per il vostro account, è sufficiente aprire l’App Google, andare nelle Impostazioni, toccare l’immagine del profilo, quindi selezionare Google Assistant e scorrere fino alla sezione Dispositivi, al cui interno in fondo alla pagina dovrebbe trovarsi la relativa opzione.

