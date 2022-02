Il prossimo smartphone pieghevole di Samsung è ancora lontano, ma questo non ha impedito a un concept designer di immaginare come potrebbe essere Samsung Galaxy Z Fold4.

Tramite il suo account Twitter, il creatore di contenuti Ben Geskin ha pubblicato un concept di Galaxy Z Fold4 che non è basato su dettagli trapelati, ma piuttosto sulla sua immaginazione, ciononostante il render non appare del tutto campato in aria.

Ecco un concept di Samsung Galaxy Z Fold4 ispirato a Galaxy S22 Ultra

Il concept di Galaxy Z Fold4 si ispira al design di Samsung Galaxy S22 Ultra e non presenta alcun foro sul display principale e secondario, supponendo quindi delle fotocamere sotto il display.

L’assetto delle fotocamere posteriori ricorda la configurazione di Galaxy S22 Ultra con ciascuno dei sensori che sporge direttamente dal retro dello smartphone.

Le cornici sembrano particolarmente sottili attorno al display principale, un po’ meno quelle del display secondario, inoltre è visibile la S Pen, ma non è chiaro se sarà disponibile un vano per riporre la stilo quando non è in uso. Sarebbe auspicabile che Samsung riuscisse a trovare un modo per riporre la stilo nel suo smartphone pieghevole di nuova generazione.

Samsung Galaxy Z Fold3 è stato lanciato nell’agosto dello scorso anno in compagnia di Samsung Galaxy Z Flip3, quindi i rispettivi successori dovrebbero debuttare nello stesso periodo quest’anno, ma il condizionale è d’obbligo per via delle incertezze legate alla carenza di chip e alla pandemia.

In copertina: Samsung Galaxy Z Fold3

