Very Mobile rafforza la propria presenza sul mercato

L’operatore telefonico virtuale del gruppo WINDTRE ha annunciato di avere rafforzato la propria presenza sul territorio nazionale, requisito di fondamentale importanza per consentire agli utenti di attivare le sue SIM e offerte e lo strumento studiato si chiama Very Point.

E così ora le SIM di Very Mobile possono essere acquistate anche nei negozi di elettronica delle catene Unieuro e Trony, nei negozi Brico io, nelle librerie LaFeltrinelli e Mondadori Store e nei supermercati delle catene Esselunga, Pam Panorama, Despar Centro Sud e Penny Market.

In pratica, in questi Very Point gli utenti potranno acquistare le SIM di Very Mobile pagando 5 euro, le quali potranno poi essere attivate in qualsiasi momento sul sito ufficiale dell’operatore telefonico.

WINDTRE aggiorna l’elenco di smartphone disponibili a rate

WINDTRE ha aggiornato l’elenco dei telefoni che i propri clienti possono acquistare a rate nei punti vendita dell’operatore entro il 21 marzo 2022 (salvo eventuali proroghe).

Tale iniziativa, chiamata Operazione Smartphone Incluso, è riservata ai già clienti con SIM attiva da almeno 6 mesi e con offerta da almeno 9,99 euro al mese e prevede che gli smartphone vengano abbinati all’offerta attiva, con uno sconto totale delle rate relative all’acquisto del telefono (in pratica, si “pagheranno” 24 rate da 0 euro) e il pagamento di un’unica cifra iniziale.

Questo è l’elenco degli smartphone disponibili con tale iniziativa:

ZTE Blade A51 a 29,99 euro

a 29,99 euro TCL 30 SE a 39,99 euro

a 39,99 euro OPPO A16s a 69,99 euro

a 69,99 euro Vivo Y21 a 69,99 euro

a 69,99 euro Samsung Galaxy A12 32GB a 69,99 euro

a 69,99 euro Samsung Galaxy A12 64GB a 89,99 euro

a 89,99 euro Realme C25Y a 89,99 euro

a 89,99 euro Redmi 10 64GB a 89,99 euro

a 89,99 euro Redmi 10 128GB a 99,99 euro

a 99,99 euro Samsung Galaxy A12 128GB a 99,99 euro

a 99,99 euro Xiaomi Redmi Note 10 5G a 99,99 euro

a 99,99 euro Oppo A54s a 99,99 euro

a 99,99 euro TCL 20R 5G 128GB a 99,99 euro

a 99,99 euro Samsung Galaxy A22 5G a 99,99 euro

