Lo scorso novembre Samsung ha rilasciato l’app fotocamera Expert Raw per Samsung Galaxy S21 Ultra e nei progetti del colosso coreano vi è quello di mettere questa applicazione a disposizione dei possessori di altri smartphone dell’azienda.

Ricordiamo che si tratta di un’applicazione che consente agli utenti di avere la possibilità di sfruttare in Modalità Pro tutte le fotocamere dello smartphone, intervenendo manualmente su vari aspetti, come l’esposizione, la messa a fuoco, l’ISO, il bilanciamento del bianco e la velocità dell’otturatore, il tutto sia nelle foto che nei video.

Inoltre l’app permette di regolare ombre, saturazione e tinta, offrendo anche istogramma, supporto HDR, capacità di salvare immagini nei formati Lossless JPG e 16-bit Linear DNG RAW.

L’app Expert Raw in arrivo su altri smartphone di Samsung

Stando a quanto si apprende dal forum di supporto coreano, il 25 febbraio l’applicazione Expert RAW uscirà dalla fase beta e la sua versione stabile sarà resa disponibile anche per altri modelli oltre a Samsung Galaxy S21 Ultra.

Nel post non vengono fornite informazioni sugli smartphone per i quali il colosso coreano ha in programma di rilasciare l’applicazione ma è quasi scontato che Expert RAW sbarcherà soltanto su telefoni di fascia alta.

E così, tra gli smartphone che potranno sfruttare tale app non dovrebbero mancare Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S20 Ultra e Galaxy Note 20 Ultra, oltre ovviamente alla serie Samsung Galaxy S22.

Meno probabile è che l’applicazione Expert Raw possa sbarcare su alcuni modelli della serie Galaxy A, nemmeno in quelli più costosi come Samsung Galaxy A53 e Galaxy A73.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere il 25 febbraio, con la speranza che l’elenco degli smartphone supportati da tale applicazione sia effettivamente piuttosto lungo. Staremo a vedere.

