Il mese di gennaio è terminato da poco più di una settimana e, come da tradizione, AnTuTu fa il punto della situazione sullo stato del mercato Android con un aggiornamento della sua Top 10 globale che riassume gli smartphone più potenti (stando ai risultati del benchmark di AnTuTu) a disposizione degli utenti. Il mese di gennaio segna il debutto in graduatoria del primo smartphone con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, il nuovo chip top di gamma di Qualcomm che offre un netto passo avanti in termini di performance rispetto ai suoi predecessori, Snapdragon 888/888+. Vediamo i dettagli:

Il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 conquista la vetta della Top 10 di AnTuTu

La Top 10 di AnTuTu del mese di gennaio mostra la sua principale novità in prima posizione. A guidare la classifica, considerando i punteggi medi ottenuti nel test benchmark di AnTuTu, troviamo il nuovo Xiaomi 12 Pro, nuovo punto di riferimento della gamma Xiaomi. Lo smartphone, grazie al suo Snapdragon 8 Gen 1, stacca la diretta concorrenza, rappresentata dai principali flagship del 2021.

Il punteggio medio ottenuto dallo smartphone Xiaomi con Snapdragon 8 Gen 1 è di 979 mila punti, oltre 100 mila punti in più rispetto al secondo classificato, il Red Magic 6 con Snapdragon 888 e 16 GB di memoria RAM (lo Xiaomi testato ha, invece, 12 GB di RAM). Sul podio c’è spazio per il ROG Phone 5s Pro con Snapdragon 888+. La Top 10 comprende esclusivamente SoC firmati Qualcomm.

Da notare che nei prossimi mesi arriveranno diversi nuovi smartphone ad arricchire la Top 10 di AnTuTu. I nuovi Samsung Galaxy S22 appena svelati e tutti gli altri flagship del mondo Android puntano a farsi largo in questa classifica. Nel prossimo futuro, inoltre, il dominio dello Snapdragon 8 Gen 1 potrebbe essere interrotto. Qualcomm, infatti, sembra sia interessata ad accelerare il lancio dello Snapdragon 8 Gen 1 Plus che potrebbe conquistare rapidamente la vetta in futuro.

Ecco la nuova Top 10 di gennaio 2022 di AnTuTu:

L’aggiornamento di gennaio 2022 riguarda anche la Top 10 dei migliori mid-range sul mercato, in termini di performance. A guidare la classifica, in questo caso, c’è l‘iQOO Z5 con Snapdragon 778G che registra un punteggio medio di 556 mila punti. Seconda posizione per l’ottimo realme GT Master. Anche il mid-range di realme è dotato dello Snapdragon 778G. Sul podio c’è spazio per lo Xiaomi 11 Lite con Snapdragon 780G.

Da notare che bisogna scendere fino all’ottava posizione per trovare il primo smartphone con SoC MediaTek. Si tratta del Vivo V23 5G che può contare sul Dimensity 920 che è indietro di oltre 70 mila punti rispetto alla prima posizione della classifica dei mid-range. Ecco la Top 10 completa diffusa da AnTuTu e relativa ai migliori mid-range di gennaio 2022: