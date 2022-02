Il mercato degli smartphone ha subito un duro colpo a causa della crisi economica generata dalla pandemia di Coronavirus e anche Samsung, che un paio di giorni fa ha presentato ufficialmente la serie Samsung Galaxy S22, sembra non avere aspettative troppo elevate per quanto riguarda i suoi nuovi telefoni di punta.

Stando a quanto viene riportato da The Elec, il colosso coreano ha in programma di produrre componenti che siano sufficienti a realizzare 30 milioni di modelli di Samsung Galaxy S22 (il 20% in più rispetto a Samsung Galaxy S21), ossia un quantitativo che dovrebbe consentire all’azienda di avere abbastanza scorte per centrare l’obiettivo che si è prefissata per questa serie di device e cioè raggiungere quota 20 milioni di unità vendute.

Ecco quanti Samsung Galaxy S22 saranno realizzati

In particolare, Samsung avrebbe deciso di produrre componenti per realizzare 12 milioni di Samsung Galaxy S22, 8 milioni di unità della versione “Plus” e 10 milioni di unità della variante “Ultra” (indubbiamente la più interessante, oltre che la più costosa).

Pare che a settembre, durante le fasi di progettazione della serie Samsung Galaxy S22, il produttore avesse deciso di realizzare abbastanza componenti per produrre 20 milioni di unità e soltanto di recente avrebbe scelto di aumentare il proprio obiettivo di spedizioni, in quanto prevede che il mercato globale degli smartphone recuperi il suo tasso di crescita nel 2022 rispetto allo scorso anno.

In sostanza, il colosso coreano ha progetti ambiziosi per la sua nuova serie di punta e ripone grandi speranze nella variante Ultra (ciò soprattutto per il supporto S Pen, che potrebbe conquistare tanti fan della serie Galaxy Note) ma non pensa che potrà fare meglio della serie Samsung Galaxy S10 (lanciata nel 2019), che ha superato quota 30 milioni di unità vendute (come le precedenti generazioni, del resto).

In sostanza, gli effetti della crisi economica non sono ancora passati.

