Negli ultimi anni abbiamo assistito alla, tutt’altro che semplice, transizione di Google da colosso software ad azienda in grado di produrre il proprio hardware e ne abbiamo avuto già le prove grazie a dispositivi come i Google Pixel e gli altoparlanti Nest, per citarne un paio.

Da adesso potremo aggiungere alla lista di prodotti disegnati e realizzati da Big G una lampada smart con Google Assistant integrato e un design inequivocabilmente Google, denominata “dLight“.

Il colosso di Mountain View ci ha da sempre abituati a giochi di parole e nomenclature originali per i propri dispositivi o colori degli stessi e, la lampada dLight, non fa eccezione perché gioca con le parole in lingua inglese “delight” o “The light”.

Ecco dLight: la prima lampada smart di Google

La lampada sfoggia alcuni elementi peculiari come la base circolare e l’estremità quasi ellittica dal quale proviene la luce e che è possibile orientare di 90 gradi permettendo di puntarla verso il basso per un uso più classico ma anche di orientarla verso sé stessi. Proprio a detta di Google stessa, quest’ultimo utilizzo è stato pensato per migliorare la propria illuminazione durante una videochiamata.

dLight, come detto, vanta il supporto ai comandi vocali di Google Assistant e appare nella sezione dei prodotti smart all’interno dell’applicazione Google Home.

Tra le altre specifiche troviamo l’utilizzo del Wi-Fi 802.11b/g/n e la presenza di una presa di alimentazione USB-C. dLight, inoltre, sarà in grado di ricevere aggiornamenti firmware OTA e sembra che siano già in cantiere molte novità per le prossime versioni.

La pessima notizia è che questa lampada non verrà lanciata sul mercato e dunque non sarà possibile acquistarla poiché è stata realizzata da un team interno di Google esclusivamente per i fortunati impiegati del colosso che potranno utilizzarla.

Staremo a vedere se questo esperimento interno rimarrà fine a sé stesso o se, in un futuro speriamo non troppo remoto, potremo assistere al lancio sul mercato di una lampada smart Made By Google.

