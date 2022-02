Il mercato dell’elettronica di consumo non si ferma mai, trimestre dopo trimestre registra vendite generali sempre maggiori, complice sicuramente quel senso di consumismo sfrenato ormai intrinseco in svariati utenti. Ciò nonostante, i profitti per i leader del settore sono leggermente calati rispetto al passato, principalmente a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime e della crisi dei chip. Qualche giorno fa vi abbiamo presentato una panoramica dei dati di vendita di Xiaomi e Google, oggi diamo uno sguardo insieme alla situazione di Samsung.

Samsung raggiunge un fatturato record grazie agli smartphone Galaxy

Cominciamo subito col dare i numeri (no non siamo impazziti), il colosso coreano ha pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre 2021: da questi si evince un fatturato record di 55 miliardi di euro, chiudendo il trimestre con un utile di ben 7,8 miliardi di euro. L’intero anno fiscale ha fruttato a Samsung 203 miliardi di euro di entrate, registrando un nuovo massimo storico con 37 miliardi di euro di profitto.

Tutto ciò è stato possibile soprattutto grazie alle vendite degli smartphone della serie Galaxy, che hanno registrato nell’ultimo trimestre un notevole aumento, ma anche grazie ai numeri di vendita dei dispositivi pieghevoli, sempre più apprezzati e ricercati dai consumatori. Tra l’altro, proprio nel campo dei pieghevoli, il colosso stima per il 2022 un significativo aumento del fatturato nel settore dei pannelli, la cui domanda è in costante crescita.

Nel continente europeo, Samsung ha registrato un aumento delle vendite di smartphone dell’11% rispetto all’anno precedente, chiudendo l’anno con una quota di mercato pari al 33%. A tutto ciò si aggiunge il solito balletto, a cui ormai siamo abituati, tra il colosso coreano e Apple; quest’ultima ha registrato vendite maggiori a dicembre, complice il fatto di aver presentato la sua nuova linea di prodotti nell’ultimo trimestre. Samsung, dal canto suo, riconquisterà probabilmente la prima posizione con la presentazione e conseguente commercializzazione della sua nuova serie Galaxy S22.

Potrebbe interessarti anche: come seguire il Galaxy Unpacked 2022 con noi