Il team di Google Calendar ha deciso di migliorare l’integrazione con il servizio del colosso di Mountain View dedicato alle attività da compiere e l’ultima novità al riguardo è rappresentata dalla funzionalità che consente agli utenti di visualizzare su Android, iOS e client Web le attività scadute, con la possibilità di gestirle.

In pratica, a seconda della visualizzazione, ci sarà un elemento “[x] attività in sospeso” che ha come funzione quella di mostrare un “elenco di attività passate non completate” sotto ogni giorno del calendario.

In arrivo una piccola comoda novità per Google Calendar

Ecco una dimostrazione pratica della nuova funzionalità di Google Calendar:

Stando a quanto viene spiegato dal team di Google, se gli utenti hanno attività non completate scadute negli ultimi 30 giorni, visualizzeranno una voce per tutto il giorno che dirà loro quante sono le attività in sospeso da quel periodo di tempo e, facendo clic su quella voce, il sistema mostrerà l’elenco di queste attività in sospeso, con la possibilità di modificarle direttamente o contrassegnarle come complete.

Nell’annunciare questa nuova funzionalità, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ci tiene a precisare che è stata studiata con l’obiettivo di fornire agli utenti un aiuto per tenere traccia delle attività passate, in modo da non scordare nulla di importante.

Disponibilità delle nuova funzione

Il colosso di Mountain View precisa che questa funzione sarà attiva per impostazione predefinita per chiunque utilizzi attività in Google Calendar (utenti Google Workspace, G Suite Basic e Business) e può essere disattivata.

Sul client Web la funzionalità è già in fase di rilascio e sarà disponibile per tutti gli utenti entro 15 giorni. Su Android il via al rilascio è in programma per il 17 febbraio mentre per iOS sarà avviato a partire dall’1 marzo 2022 (in entrambi i casi saranno necessari 15 giorni per il suo completamento).

Google Calendar per Android può essere scaricata gratuitamente dal Play Store attraverso il seguente badge: