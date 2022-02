WhatsApp ha appena avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per Android attraverso il Google Play Beta Program: è arrivata la versione 2.22.5.1.

La principale novità di questo nuovo update di WhatsApp Beta attiene ad un nuovo messaggio nelle chat business che viene mostrato allorquando l’attività è stata trovata e poi contattata a mezzo della Business Directory.

WhatsApp Beta: le novità dell’aggiornamento 2.22.5.1

Non è la prima volta che si parla di una Business Directory in WhatsApp: quest’ultima si presenterà come un sistema per trovare rapidamente le attività nei dintorni direttamente mediante WhatsApp (allo stato attuale risulta disponibile soltanto a São Paulo).

In aggiunta a questo il team di WhatsApp sta anche lavorando ad una funzione che permetta di filtrare le attività nelle vicinanze — così da affinare la ricerca —, ma questa funzione sarà resa disponibile solo con un futuro aggiornamento.

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta, che porta l’app alla versione 2.22.5.1, permette di sapere di più della funzione Business Directory. Come potete vedere dallo screenshot riportato di seguito, il team della nota app di instant messaging sta lavorando per introdurre un nuovo messaggio nelle chat business che permetta al titolare dell’account WhatsApp Business — ai quali questa funzione sarà riservata — di sapere quando la propria attività sia stata trovata dall’utente, e quindi contattata, partendo dalla Business Directory di WhatsApp.

Un altro messaggio di identico tenore (“You contacted this business from businesses nearby”) verrà mostrato anche nella situazione contraria in cui sia stato l’account business a sfruttare la Directory per contattare qualcuno. A differenza del primo, però, questo secondo messaggio non verrà mostrato in Business, bensì in WhatsApp Messenger.

Prima di farsi prendere dall’entusiasmo bisogna precisare che la funzione non è ancora disponibile neppure per gli utenti Beta; verrà rilasciata da WhatsApp solo con un futuro aggiornamento.

Come aggiornare WhatsApp Beta

La versione più recente di WhatsApp Beta per Android (ecco la pagina per aderire al programma beta) è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante. In alternativa potete ricorrere ad APK Mirror.

