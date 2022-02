Il team di sviluppatori di Xiaomi ha dato il via al rilascio di nuovi aggiornamenti per alcuni smartphone molto popolari dell’azienda: stiamo parlando di Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 11 Pro 5G e Redmi 9A.

Per Xiaomi Mi Note 10 Lite arriva l’update di gennaio

Iniziando da Xiaomi Mi Note 10 Lite, lo smartphone nelle scorse ore ha ricevuto un importante aggiornamento che ha un “peso” di 2,7 GB e porta con sé le patch di sicurezza di gennaio 2022.

Basata su MIUI 12.5 Enhanced, la nuova versione software è la V12.5.7.0.RFNMIXM. Tra le novità che vengono segnalate nel changelog ufficiale vi sono un notevole miglioramento delle prestazioni, ottimizzazioni varie, il miglioramento della gestione della RAM e la risoluzione di vari bug riscontrati dagli utenti.

Su Redmi Note 11 Pro 5G arriva MIUI 13 con Android 12

Buone notizie anche per i possessori di Redmi Note 11 Pro 5G, per i quali nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio dell’aggiornamento che porta l’interfaccia MIUI 13, basata su Android 12.

La nuova versione del firmware è la V13.0.2.0.RKCMIXM e, stando al changelog ufficiale, porta con sé l’ottimizzazione delle prestazioni generali dello smartphone, migliora la sicurezza e la stabilità e risolve vari bug riscontrati dagli utenti con le precedenti release.

A tali novità vanno ovviamente aggiunte quelle introdotte da MIUI 13 e Android 12, come ad esempio l’aumento della fluidità, gli sfondi animati, il supporto ai temi dinamici, il miglioramento della privacy e varie modifiche grafiche.

Redmi 9A ottiene l’aggiornamento di sicurezza di gennaio

Anche per Redmi 9A è stato dato il via al rilascio dell’update che porta sullo smartphone MIUI 12.5 Enhanced con le patch di sicurezza di gennaio 2022.

L’aggiornamento ha un “peso” di 1,9 GB e porta la versione software alla V12.5.2.0.RCDMIXM. Tra le novità segnalate dagli sviluppatori vi sono il miglioramento delle prestazioni, l’ottimizzazione della gestione delle risorse e la risoluzione di alcuni bug riscontrati nelle precedenti release.

Come procedere all’aggiornamento

Gli update appena rilasciati per Xiaomi Mi Note 10 Lite, Redmi Note 11 Pro 5G e Redmi 9A riguardano le versioni internazionali dei tre smartphone e possono essere scaricati ed installati direttamente dai device, andando nel menu delle impostazioni e quindi accedendo alla sezione dedicata agli aggiornamenti.