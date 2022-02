Redmi, sotto l’ala protettrice di Xiaomi, è in procinto di lanciare in Cina la sua nuova serie di smartphone Redmi K50. La gamma spazia da dispositivi di fascia media a smartphone di fascia alta ed è composta da Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro+ e Redmi K50 Gaming Edition. Grazie ad un post apparso su Twitter, abbiamo ora un’indicazione dei possibili prezzi di tutti i dispositivi della serie K50, vediamoli insieme.

Redmi è pronta a lanciare la serie K50 in Cina, ecco i possibili prezzi

Dopo avervi riportato, qualche giorno, fa le ultime indiscrezioni circa le caratteristiche tecniche della serie K50, oggi torniamo a parlare dei nuovi dispositivi Redmi dal punto di vista dei prezzi di vendita. Secondo le ultime notizie il primo della serie, Redmi K50 avrà un prezzo nel mercato cinese di 1.999 yuan (275,38 euro al cambio attuale), di questo smartphone sappiamo anche che dovrebbe essere equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 870 e dovrebbe avere il supporto alla ricarica rapida da 66 W.

Passando alla versione K50 Pro, questa dovrebbe avere un prezzo di partenza di 2.699 yuan (ovvero circa 371,81 euro al cambio attuale) e dovrebbe essere alimentato dal chipset Mediatek Dimensity 8000, con supporto alla ricarica da 67 W. Per quel che concerne il modello K50 Pro+, secondo la fonte questo dovrebbe avere un prezzo di 3.299 yuan (circa 454,47 euro al cambio attuale) e dovrebbe montare il processore Mediatek Dimensity 9000. Infine la versione premium, nonché la più performante, K50 Gaming Edition, potrebbe avere un prezzo di partenza di 3.499 yuan (482,02 euro al cambio attuale) e dovrebbe essere alimentato dall’ultimo nato di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1; dovrebbe inoltre avere il supporto alla ricarica rapida da 120 W così come il fratello minore K50 Pro+.

L’azienda non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali circa le tempistiche di presentazione e commercializzazione, ma considerando che tre dei quattro smartphone hanno già superato il processo di certificazione TENAA in Cina, non dovrebbe mancare molto, ci si aspetta che Redmi possa presentare la nuova gamma K50 entro la fine del mese.