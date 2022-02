Motorola ha presentato lo smartphone pieghevole a conchiglia Razr alla fine del 2019 e alla fine del 2020 ha lanciato Motorola Razr 5G.

Un brevetto Motorola recentemente scoperto presso WIPO mostra uno smartphone pieghevole a conchiglia piuttosto insolito, in quanto adotta un sistema di piegamento verso l’esterno.

Il fatto che lo schermo del dispositivo rimanga all’esterno quando è in posizione piegata implica che non è necessario un display esterno separato come per gli attuali modelli Razr o le serie Samsung Galaxy Z Flip.

Lo smartphone Motorola pieghevole all’esterno sembra poco robusto

Questa soluzione consentirebbe di utilizzare una parte dello schermo pieghevole come display esterno, ad esempio per le notifiche, il mirino della fotocamera e altro, tuttavia lo schermo sarebbe maggiormente esposto a graffi e altre tipologie di danni.

Questa soluzione è già stata adottata ad esempio per Huawei Mate X, ma non si tratta di dispositivi pieghevoli a conchiglia.

In ogni caso vale la pena sottolineare che i brevetti non sono in alcun modo una garanzia di un rilascio commerciale. Il più delle volte infatti non portano nessun prodotto sugli scaffali.

Qualche giorno fa l’azienda ha ufficializzato lo smartphone Motorola Moto G Stylus (2022) il cui punto di forza è il pennino integrato che consente di sfruttare appieno l’ampio display IPS Max Vision 20:9 da 6,8 pollici.

