San Valentino è quasi arrivato e anche il team di ho. Mobile desidera festeggiare “il giorno degli innamorati” con una simpatica iniziativa in virtù della quale i suoi nuovi clienti potranno usufruire di una ricarica gratuita da 5 euro.

In pratica, a partire da oggi e fino al 14 febbraio 2022, attivando online una delle offerte ho. Mobile e utilizzando allo stesso tempo il codice #SANVALENTINHO al primo rinnovo dell’offerta si riceverà una ricarica omaggio del valore di 5 euro.

Come usufruire della nuova promozione di ho. Mobile

Stando a quanto si apprende sul sito dell’operatore telefonico, le richieste di nuove attivazioni SIM di ho. Mobile potranno essere effettuate:

scegliendo una delle offerte attive sul sito al momento della richiesta o sottoscrivibili presso i punti vendita che trovate qui

con o senza richiesta di portabilità del proprio numero di telefono mobile da un altro operatore

richiedendo la consegna della nuova SIM a domicilio oppure prenotandola con ritiro e pagamento presso una delle edicole a tal fine abilitate ed elencate sul sito dell’operatore

In pratica, i passaggi da seguire sono soltanto due:

scegliere l’offerta e la modalità di consegna della SIM durante l’acquisto, quando viene richiesto di inserire un codice o un hashtag, inserire #SANVALENTINHO

Al primo rinnovo dell’offerta, ho. Mobile accrediterà automaticamente 5 euro di ricarica omaggio sul credito residuo, credito che non concorrerà a prolungare la vita della SIM e che, in caso di recesso dal contratto con l’operatore, non darà diritto ad un rimborso (anche se non è stato utilizzato).

Se desiderate usufruire di tale iniziativa, non dovete fare altro che acquistare una SIM dell’operatore e attivare una delle sue offerte attraverso il sito ufficiale, che può essere raggiunto cliccando sul seguente link:

Attiva un’offerta ho. Mobile con il codice #SANVALENTINHO e ottieni una ricarica di 5 euro

Potete trovare tutte le offerte di ho. Mobile seguendo questo link.

