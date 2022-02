Android Auto è un’applicazione che permette di interfacciarsi con il sistema infotainment del veicolo per espanderne le funzionalità, mentre Android Automotive è un sistema operativo realizzato appositamente per le auto per interfacciarsi con ogni loro elemento.

Google è consapevole che se non rende disponibile una più ampia gamma di app, sia Android Auto che Android Automotive non avranno successo, pertanto il numero di applicazioni di terze parti per questi sistemi è in crescita e sono previste nuove categorie.

Android Auto e Android Automotive aprono alle app di terze parti

In futuro ci saranno finalmente i requisiti comuni per le app di terze parti e gli sviluppatori potranno quindi offrire le loro app contemporaneamente per Android Auto e Android Automotive attraverso Google Play Store.

Secondo Mishaal Rahman è prevista una nuova categoria denominata “Media” che probabilmente accoglierà app di terze parti per musica e podcast.

All’inizio dell’anno Google ha annunciato che Android Automotive avrebbe finalmente abbracciato un maggior numero di app di terze parti, come accaduto un anno prima per Android Auto quando ha reso disponibili varie alternative alla sua app di navigazione Google Maps.

In questi ultimi mesi il team di Google non ha nascosto di avere dei grandi progetti per Android Auto e tra le novità in arrivo c’è anche un’interfaccia utente ridisegnata il cui nome in codice è Coolwalk.