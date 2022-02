San Valentino ormai è sempre più vicino e con esso si inaugura il periodo di offerte e promozioni dei vari brand e operatori dedicate alla festa degli innamorati. In tal senso Vodafone e Tim non vogliono mancare all’appello e hanno in serbo molte iniziative interessanti disponibili dal 1 Febbraio fino al 14 Febbraio 2022.

Le promozioni sono dedicate ai già clienti dei due operatori con diversi tipi e categorie di premi, scopriamole insieme.

TIM Party lancia il concorso Love Days

A partire dal 1 Febbraio TIM Party consente di partecipare al nuovo concorso denominato “Love Days” dedicato proprio a San Valentino.

Il concorso è rivolto ai già clienti sia della rete mobile che fissa purché siano iscritti a TIM Party, il programma fedeltà dell’operatore, grazie al quale sarà possibile parteciparvi almeno una volta al giorno.

I clienti, infatti, verranno suddivisi in “cluster” di appartenenza in base alla longevità del proprio rapporto con l’operatore e, in base al gruppo, sarà possibile partecipare anche più di una volta al giorno al concorso fino a un massimo di cinque tentativi.

I cluster di appartenenza sono così suddivisi:

Cluster 1 (un tentativo): con clienti TIM attivi da massimo 12 mesi;

Cluster 2 (due tentativi): composto da clienti TIM attivi da più di 12 mesi, ma fino a 5 anni;

Cluster 3 (tre tentativi): caratterizzato da clienti TIM attivi da più di 5 anni;

Cluster 4 (cinque tentativi) dedicato ai clienti TIM sia di rete mobile che fissa, clienti con una linea mobile abbonata e clienti con una linea mobile prepagata su cui sia attiva TIM 100%, alcune offerte TIMVISION e offerte della gamma TIM Super, TIM Connect e TIM Smart.

I premi in palio vanno da orologi Morellato e Sector a confezioni di cioccolatini Heart Prestat.

Infine, il premio più ambito è un cofanetto Boscolo con viaggio incluso per due notti in hotel per due persone, anche se per quello bisognerà attendere l’estrazione finale prevista entro il 30 aprile 2022 in cui verrà selezionato a sorte il fortunato vincitore dal bacino di utenti che hanno partecipato al concorso.

Ricordiamo, inoltre, che ogni cliente può aggiudicarsi un solo premio al giorno ma potrà comunque continuare a giocare durante i giorni seguenti, con possibilità di vincere nuovamente.

A San Valentino Vodafone Happy Black raddoppia i codici sconto

Con l’avvento del periodo di San Valentino, Vodafone ha reso disponibile, tramite il proprio programma di sconti e promozioni Happy Black, una nuova promo che regala il doppio dei codici sconto da utilizzare all’interno del programma fedeltà dell’operatore.

Grazie a questa promo, valida per tutto il mese di febbraio, ogni cliente che otterrà un codice sconto tramite Happy Black ne riceverà un secondo da poter regalare.

Inoltre, esclusivamente per i clienti Happy Black Limited Edition sarà disponibile uno sconto fino a 230 euro sull’acquisto di uno smartphone Samsung nei punti vendita Vodafone.

Tra i dispositivi Samsung compatibili con la promozione segnaliamo: il Samsung Galaxy S21 5G 128 GB a 649,99 euro anziché 879,99 e l’ottimo Samsung Galaxy A52s 5G a 299,99 euro anziché 469,99 euro di listino.

I codici sconto dedicati all’acquisto di uno smartphone Samsung presso i negozi Vodafone saranno disponibili fino al 28 febbraio 2022 salvo eventuali proroghe.

