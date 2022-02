Buone notizie per gli utenti di Google Messaggi che sono ormai abituati a provare un po’ di fastidio quando un amico con iPhone risponde ad un messaggio attraverso una reazione: presto, infatti, anche la soluzione del colosso di Mountain View supporterà tale funzionalità.

E una conferma è arrivata con l’ultima versione beta dell’applicazione del colosso di Mountain View, che a distanza di alcuni mesi dall’inizio dello sviluppo di tale feature ha implementato per alcuni utenti il supporto alle reazioni provenienti da un iPhone, che vengono così visualizzate con emoji e non con messaggi di errore.

Ecco come Google Messaggi accontenta una richiesta degli utenti

Nella seguente foto è possibile vedere come Google Messaggi (telefono a sinistra) visualizza le reazioni di iPhone (telefono a destra):

Il supporto alle reazioni di iPhone è ancora in fase di sviluppo e probabilmente nel corso delle prossime settimane sarà migliorata e le emoji utilizzate saranno rese più corrispondenti a quelle usate su iMessage.

La build con la quale questa funzione dovrebbe essere stata implementata è la 20220121_02_RC00 ma non è chiaro se sia già disponibile per tutti gli utenti o soltanto per una piccola parte di essi.

Nel momento in cui la funzionalità sarà disponibile, gli utenti potranno abilitarla andando nelle Impostazioni, entrando nella sezione Avanzate e attivando l’interruttore “Mostra le reazioni di iPhone come emoji”, così come viene mostrato nella seguente foto:

Come provare le ultime versioni dell’app

Se desiderate provare in anticipo le ultime novità studiate dal team di Google Messaggi potete farlo iscrivendovi al canale di beta testing sul Google Play Store (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In alternativa potete anche scaricare i vari file APK attraverso la pagina dedicata su APK Mirror (la trovate seguendo questo link).

La versione stabile dell’app di messaggistica del colosso di Mountain View può invece essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: