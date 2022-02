Dal momento che a oggi oltre 6 miliardi di persone possiedono uno smartphone, non sorprende che i giochi per dispositivi mobili rappresentino ora oltre il 52% del mercato complessivo, con un fatturato di oltre 90 miliardi di dollari nel 2021.

Un recente rapporto di Newzoo evidenzia che il mercato dei giochi mobili attualmente è più grande di quello per PC e console sommati e che rappresenta il segmento di mercato in più rapida crescita.

Secondo l’analisi tale incremento è in parte merito della diffusione di Android, che rende facile per gli sviluppatori creare giochi per molti smartphone diversi, e in parte dovuto alla pandemia che negli ultimi due anni ha imposto restrizioni ai grandi team di sviluppatori necessari per realizzare titoli di spessore per Microsoft e Sony.

La Cina guida il mercato mondiale dei giochi per dispositivi mobili

La fetta più grande dei 90 miliardi di dollari di ricavi del mercato è arrivata dalla regione Asia-Pacifico, con la Cina che rappresenta oltre 30 miliardi di dollari di entrate rispetto ai 15 miliardi di dollari degli Stati Uniti.

Non sarebbe solo una questione di vasta popolazione, in quanto sviluppatori di giochi cinesi come Tencent (Call of Duty, PUBG) e Mihoyo (Genshin Impact) hanno realizzato entrate dall’estero per 18 miliardi di dollari nel 2021.

Inoltre le redditizie economie emergenti in America Latina, Africa e Medio Oriente, che seppur rappresentando meno del 10% del mercato complessivo dei giochi per dispositivi mobili, stanno mostrando la crescita più rapida che si prevede continuerà nei prossimi anni.

Considerando che le stime parlano di oltre 7 miliardi di smartphone in circolazione entro il 2024 e la diffusione di reti ad alta velocità in tutto il mondo, il mercato dei giochi mobili è destinato a crescere ancora.

