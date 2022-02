Se state cercando un nuovo tablet Android e magari avete messo gli occhi su Xiaomi Pad 5, questo potrebbe essere il momento giusto per l’acquisto. Il dispositivo è infatti disponibile in offerta su eBay a un ottimo prezzo grazie a un codice sconto: vediamo come utilizzarlo.

Xiaomi Pad 5 in offerta su eBay con questo coupon: ecco come usarlo

Xiaomi Pad 5 è un tablet Android con connettività Wi-Fi presentato la scorsa estate dopo anni di assenza dell’azienda nel “settore”. Mette a disposizione display da 11 pollici WQHD+ con 120 Hz di refresh rate, SoC Qualcomm Snapdragon 860 a 7 nm, 6 GB di RAM, fino a 256 GB di memoria interna, due fotocamere e batteria da 8720 mAh.

Il debutto italiano è avvenuto a settembre 2021 al prezzo di 399,99 euro (6-128 GB), ma grazie al coupon disponibile su eBay potete acquistarlo a 349,20 euro in versione 6-256 GB. Come fare? Niente di più semplice: dovete semplicemente seguire il link in fondo, aggiungere al carrello il tablet nel colore desiderato (Cosmic Grey o Pearl White) e digitare PIT10PERTE2022 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. Il pagamento deve essere eseguito tramite PayPal, carta di credito o di debito.

Il coupon eBay è valido fino al 31 dicembre 2022 e può essere sfruttato fino a 10 volte, con uno sconto massimo di 50 euro, solo sui prodotti presenti all’interno di una specifica selezione (della quale fa parte proprio Xiaomi Pad 5). Se non siete convinti, qui sotto potete trovare anche la nostra recensione del tablet.

Acquista Xiaomi Pad 5 in offerta

