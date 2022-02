TWRP (acronimo di Team Win Recovery Project) è la custom recovery più popolare per dispositivi Android. Si tratta di uno strumento particolarmente noto nel panorama del modding in quanto utile per diverse finalità, dall’esecuzione di backup completi dei dispositivi al flash di ROM personalizzate.

Grazie all’ampia comunità, un numero sempre crescente di dispositivi viene aggiunto all’elenco di supporto e ora altri sei entrano nel ruolino di TWRP.

TWRP ora supporta OnePlus 8 e 8 Pro, Nokia 2.2 e altri dispositivi

TWRP ora dispone di build ufficiali per OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, Nokia 2.2, Motorola G9, Samsung Galaxy J4+ e Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 con chipset Marvell PXA986.

Si tratta di un variegato mix di dispositivi datati e non, tuttavia sorprende che la TWRP per OnePlus 8 e 8 Pro non fosse ufficiale fino a poco tempo fa.

Il processo di installazione per TWRP varia in base al dispositivo, ma i collegamenti a TWRP e XDA che trovate nell’elenco a seguire dovrebbero indirizzarvi nella giusta direzione.

A seguire trovate invece il badge per raggiungere la pagina dell’app ufficiale TWRP nel Play Store di Google.

Da non perdere: Migliori smartphone Android: la classifica del mese