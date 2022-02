Senza dubbio OnePlus 10 Pro è uno degli smartphone che si contenderanno il titolo di telefono più desiderato del 2022 e la versione globale di tale device dovrebbe essere lanciata ufficialmente a marzo (al momento, infatti, è disponibile soltanto in Cina).

Stando alle ultime indiscrezioni, il team di OnePlus avrebbe deciso di cambiare i propri progetti per quanto riguarda l’aspetto software e lanciare la versione globale di OnePlus 10 Pro con a bordo OxygenOS 12.

Niente nuovo OS per OnePlus 10 Pro

Ricordiamo, infatti, che il produttore cinese aveva in programma di fare esordire tale smartphone con il nuovo OS unificato nato dalla collaborazione tra OnePlus e OPPO, annunciato lo scorso settembre dalle due aziende qualche settimana dopo la decisione di unire i loro team per realizzare prodotti migliori e riuscire ad aggiornare i device in tempi più rapidi.

Nel caso in cui tali indiscrezioni si dovessero rivelare fondate, il sistema operativo nato dalla fusione tra OxygenOS e ColorOS sarebbe destinato a fare il proprio esordio su un altro smartphone di OnePlus e uno degli indiziati principali è OnePlus 2T, il cui lancio è in programma tra aprile e maggio.

Al momento non vi sono informazioni sulle ragioni che avrebbero spinto OnePlus a posticipare l’esordio del nuovo OS unificato ma è probabile che nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Ricordiamo, infine, che tra le principali caratteristiche di OnePlus 10 Pro spiccano un display AMOLED curvo da 6,7 pollici con tecnologia LTPO 2.0, risoluzione QHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 o 12 GB di RAM LPDDR5, 128 o 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX789 da 48 megapixel, sensore ultra grandangolare Samsung S5KJN1SQO – JN1 da 50 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3,3x) e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 80 W via cavo e a 50 W in modalità wireless).

