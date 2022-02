Come già anticipato dai dati di qualche giorno fa, il mercato smartphone si sta riprendendo, tornando verso i livelli pre-pandemia. Secondo i dati riguardanti l’Europa, diffusi da Counterpoint, c’è stato un +8% rispetto al 2020, una percentuale che comunque fa segnare solo una parziale ripresa. Nel frattempo è Vivo ad attirare l’attenzione, non solo in Cina.

Mercato smartphone in Europa: +8% rispetto al 2020

Il 2021 è stato un altro anno complicato per il mercato smartphone europeo. L’impatto del COVID-19 si è fatto ancora sentire, data la carenza di componenti che hanno dovuto affrontare (e stanno ancora affrontando) le aziende a partire soprattutto da metà anno. Nel corso del 2021 c’è stata una crescita dell’8%, un dato certamente positivo ma che non ha riportato i numeri su quelli pre-pandemia: nel 2020 fu infatti registrato un -14% a livello annuale, come fatto notare da Jan Stryjak, Associate Director presso Counterpoint Research.

C’è stato il declino di Huawei, con vendite diminuite quasi del 90% in Europa nel corso del 2021 che relegano l’azienda a meno dell’1% delle quote (dalla quarta del 2020 all’ottava posizione). Nel frattempo ne hanno approfittato altre aziende, come ad esempio Vivo (della quale parleremo nel prossimo paragrafo).

In base ai dati, sul mercato europeo Samsung risulta piuttosto stabile, restando al 32% di quote di vendita (+6% rispetto al 2020). Si avvicina Apple, in crescita del 25% (dal 22 al 26%), ma sono i produttori cinesi ad aumentare maggiormente le vendite: tra queste Xiaomi (+50%), OPPO (+94%), Realme (+162%) e Vivo (+207%).

Vivo va alla grande in Cina e nel mondo

Secondo i dati Counterpoint riferiti al mercato degli smartphone in Cina nel 2021, Vivo si è classificata al primo posto con una quota di mercato del 22% (+21% rispetto al 2020), lasciando più indietro OPPO (che include OnePlus con il 21%) ed Apple (16%, con un +47% rispetto al 2020). Davvero un risultato importante per l’azienda, il cui brand è cresciuto del 21% rispetto al 2020 confermando il trend positivo di questi ultimi tempi.

A livello mondiale, l’ultima rivelazione Canalys riferita sempre al 2021, vede Vivo come quinto player al mondo per il numero di spedizioni globali di smartphone. La quota di mercato è del 10%, con una crescita YoY (Year over Year) del 15%.

Potrebbe interessarti: Recensione Vivo X60 Pro