San Valentino si avvicina e sullo store ufficiale Xiaomi è il momento di accogliere le nuove offerte a tema. Con l’arrivo della festa degli innamorati la casa cinese ha deciso di proporre numerosi sconti su smartphone, tablet Android e altri prodotti del suo ecosistema, come cuffie, smart TV e così via.

Le offerte di San Valentino di Xiaomi (31 gennaio – 14 febbraio 2022)

Come spesso capita con le iniziative Xiaomi, le offerte sono disponibili per più giorni oppure solo per qualche ora: tra le offerte flash abbiamo questa volta POCO F3 5G (nelle versioni 6-128 e 8-256 GB), Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11T e 11T Pro e persino Xiaomi Pad 5, ai quali probabilmente seguiranno altre proposte lampo con l’avvicinarsi del 14 febbraio.

La promozione Xiaomi è infatti disponibile da oggi, 31 gennaio, fino al 14 febbraio 2022, giorno di San Valentino. Ecco il calendario delle offerte flash diffuso finora dal produttore:

In aggiunta a queste Flash Sale Xiaomi sono disponibili sul sito numerose altre offerte, tra le quali:

Per scoprire tutte le offerte di San Valentino dello store ufficiale Xiaomi, che includono anche smartband, cuffie, smartwatch, monopattini elettrici, smart TV e prodotti per la smart home, potete seguire il link qui in basso.

Tutte le offerte di San Valentino Xiaomi

Potrebbe interessarti: Recensione Xiaomi Pad 5