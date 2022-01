Ne è passata di acqua sotto i ponti quando lo sviluppatore di Action Launcher presentava la tanto attesa versione 47.0 con tante novità al suo interno, come ad esempio il supporto ai widget stacks con cui è possibile avere una serie di widget a portata di mano senza occupare spazio.

Novità Action Launcher 48

Ebbene dopo quasi 1 anno dall’ultimo grande aggiornamento software, la creatura di Chris Lacy riceve un piccolo aggiornamento software. La versione 48 è infatti attualmente in fase di distribuzione attraverso il Google Play Store e porta con sé alcune novità di poco rilievo ma comunque apprezzate e utili:

NEW: Expand supported countries for Bing search.

NEW: Lots of boring, under-the-hood changes to prepare for future updates (including compiling against Android 12 and upgrading to Google Play’s new billing library).

FIX: Google Assistant being triggered when a text search is desired.

FIX: Only display weather settings if a weather provider is available. Weather improvements are planned for future releases.

FIX: Crash when disabling the dock whilst the dock contains a widget (such as the Google pill).

FIX: Numerous stability fixes.

Action Launcher è tutt’ora uno dei launcher più graditi sul Play Store, merito soprattutto di un’ampia possibilità di personalizzazione che non tradisce però l’anima dell’app: assomigliare il più possibile a quello presente per gli smartphone Pixel, ovvero Pixel Launcher.

Come aggiornare Action Launcher 48

L’aggiornamento alla versione 48 di Action Launcher è disponibile sul Google Play Store tramite il badge sottostante. Nel caso in cui non dovesse essere ancora disponibile per il vostro smartphone, potete procedere ad installare l’APK manualmente scaricandolo in tutta sicurezza da questo link di APK Mirror.

