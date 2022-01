Purtroppo la maggior parte degli smartphone Android riceve un supporto software molto limitato nel tempo, spesso e volentieri ben inferiore rispetto a quella che potrebbe essere la propria effettiva vita e un nuovo esempio è rappresentato dalla serie Google Pixel 3.

Anche i produttori di smartphone Android più importanti garantiscono update software per un periodo che va dai 3 ai 5 anni, decorso il quale gli utenti non potranno più contare su un device aggiornato e sicuro al 100% e questo mese termina il supporto per la serie di telefoni lanciati da Google nel 2018.

La serie Google Pixel 3 è arrivata alla fine del supporto

Se in alcuni casi tre anni di supporto software possono essere ritenuti più che sufficienti (ad esempio quando si parla di device economici), in tanti altri questo limite temporale porta i produttori ad abbandonare al proprio destino dispositivi che potrebbero durare ancora molto tempo, in quanto dotati di un hardware capace di garantire ancora un’esperienza quotidiana piacevole e al passo con i tempi.

Aaron Gordon ha pubblicato su Vice un editoriale con il quale si lamenta di questa politica seguita da Google (e da tutti gli altri produttori), mettendo in evidenza come il suo Google Pixel 3 sia ancora un buon telefono, capace di fare tuto ciò di cui ha bisogno quotidianamente e, per tale motivo, non è felice di investire 600 dollari per acquistare Google Pixel 6, in quanto ha già ciò che gli serve. Tuttavia, continuare a usare Google Pixel 3 senza più aggiornamenti di sicurezza è un rischio e, pertanto, si sente con le spalle al muro e quasi “obbligato” a cambiare telefono.

In risposta ad un’email con cui si chiedeva a Google il motivo per il quale la serie Google Pixel 3 può contare su un supporto software limitato a 3 anni, il colosso di Mountain View ha risposto che ritiene che “tre anni di aggiornamenti della sicurezza e del sistema operativo offrono ancora agli utenti un’esperienza eccezionale per i propri dispositivi”.

A quanto pare, con il passare del tempo le cose sono un po’ cambiate e per la serie Google Pixel 6 il colosso di Mountain View ha deciso di garantire 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Ancora non siamo arrivati ai 7 anni di update garantiti da Apple ma la direzione intrapresa sembra essere quella giusta. Finalmente.