Il team di DxOMark continua a mettere alla prova Google Pixel 6 e, dopo i test relativi al comparto fotografico principale, per lo smartphone del colosso di Mountain View è arrivato il momento di dimostrare come se la cava per quanto riguarda i selfie.

Ricordiamo che tra i principali punti di forza di Google Pixel 6 ci sono il sensore Google Tensor, un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate a 90 Hz e HDR10+, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, una doppia fotocamera posteriore (con sensore principale da 50 megapixel e ultra grandangolare da 12 megapixel) e una batteria da 4.620 mAh.

DxOMark prova la fotocamera frontale di Google Pixel 6

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, Google Pixel 6 può contare su un sensore da 8 megapixel con apertura f/2.0, pixel da 1,12µm, angolo di visione di 84° e registrazione video a risoluzione 1080p a 30fps.

Nei test di DxOMark lo smartphone è riuscito a fare registrare 104 punti nelle foto e 87 punti nei video, per un risultato complessivo di 97 punti, grazie al quale si posiziona in classifica al ventiseiesimo posto, insieme a Samsung Galaxy S10 5G e Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon) e alle spalle di Apple iPhone 12, Apple iPhone 12 Pro Max, Apple iPhone 12 Pro, Apple iPhone 12 mini, ASUS ZenFone 6 e Samsung Galaxy S21 5G (con 98 punti).

Tra gli aspetti positivi secondo i tester vi sono l’esposizione del viso nelle foto e nei video, l’ampia gamma dinamica, la tonalità della pelle, il buon bilanciamento del bianco nei video, il basso rumore nei video in condizioni di luce intensa e in interni.

Meno convincenti, invece, si sono rivelati il livello dei dettagli, la sfocatura negli scatti bokeh, la messa a fuoco limitata per i soggetti a distanza ravvicinata e la perdita di nitidezza nei video.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark con lo smartphone di Google seguendo questo link.

