Nuovo anno, nuovi aggiornamenti per Android Auto. La piattaforma di Google è in continuo aggiornamento per sistemare i vari bug presenti, ma anche per portare nuove funzionalità.

Android Auto 7.3 dovrebbe migliorare la comunicazione fra l’Assistente Google e Spotify

Il nuovo aggiornamento, che porta la versione beta 7.3, non è dotato di un changelog quindi non è chiaro sapere quali funzionalità o correzioni sono state apportate. Per quanto riguarda la mia esperienza su Ford SYNC dopo l’aggiornamento, ho notato che le mie richieste a Google di riprodurre qualcosa su Spotify vanno sempre a buon fine, mentre prima, spesso, dovevo aprire l’app, andare sul tab cerca, e cliccare sulla canzone richiesta. Sicuramente scomodo, e molto pericoloso mentre si guida. Con l’aggiornamento alla beta 7.3 ho notato invece che ogni mia richiesta, sia in italiano che in inglese, va sempre a buon fine.

Il nostro consiglio rimane quindi quello di aggiornare sempre in modo da avere le ultime correzioni, e funzionalità, apportate da Google. Potete scaricare l’ultima versione di Android Auto dal Play Store nel caso foste iscritti al programma beta, o da questo link per l’installazione manuale.

Voi avete già fatto l’aggiornamento? Avete trovato qualche novità o miglioramento? Fatecelo sapere utilizzando il box dei commenti.

