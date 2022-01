Realme sta per lanciare due nuovi smartphone Android in base alle indiscrezioni spuntate in queste ore tra Weibo e le certificazioni TENAA. Si tratterebbe di Realme GT Neo 3 e di Realme RMX3475, che potrebbe essere commercializzato con il nome Realme V25. Ecco cosa sappiamo finora.

Realme GT Neo 3 spunta su Weibo con Mediatek Dimensity 8000

Un leak svela alcune delle presunte specifiche tecniche di Realme GT Neo 3, uno smartphone di fascia media che dovrebbe arrivare come successore di Realme GT Neo 2 (disponibile da novembre 2021 in Italia).

Non abbiamo a disposizione tutte le caratteristiche, ma possiamo sicuramente farci un’idea: a bordo dovrebbero prendere posto un display AMOLED da 6,62 pollici a 120 Hz, il SoC Mediatek Dimensity 8000, una batteria da 5000 mAh compatibile con ricarica rapida da 65 W e una tripla fotocamera posteriore (sensore principale da 50 MP IMX766, ISOCELL JN1 da 50 MP e un terzo da 2 MP).

In base a quanto riportato nel leak, Realme GT Neo 3 dovrebbe arrivare in tre colorazioni (Sky Black, Crape Myrtle e Morning Star) e in tre configurazioni (8-128 GB, 8-256 GB e 12-256 GB).

Realme RXM3475 è Realme V25? Lo smartphone passa dal TENAA

Realme RMX3475 passa dal TENAA e la certificazione permette di sbirciare alcune delle specifiche tecniche. Lo smartphone, che potrebbe essere commercializzato come Realme V25, si piazza nella fascia media grazie a un processore octa core da 2,2 GHz non specificato, un display TFT da 6,58 pollici Full-HD+, 6, 8 o 12 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna e non solo.

Tra le altre informazioni trapelate abbiamo la batteria, che dovrebbe essere da 4880 mAh, e il comparto fotografico: il presunto Realme V25 disporrebbe di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP affiancato ad altri due da 2 MP; per i selfie invece ci dovrebbero essere 16 MP. Sappiamo anche che lo smartphone dovrebbe misurare 164,3 x 75,6 x 8,5 millimetri e avere un peso di 195 grammi. Le colorazioni previste sembrano essere tre anche in questo caso: Dark Day, Aurora e Peak Blue.

Siamo certi che ne sapremo di più nei prossimi giorni per quanto riguarda entrambi i nuovi smartphone Realme: qual è quello ad aver stuzzicato maggiormente la vostra curiosità?

