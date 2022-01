Fino allo scorso anno era abbastanza facile indovinare quale chipset avrebbe ricevuto uno smartphone della serie Samsung Galaxy S nelle varie regioni, ma per quanto riguarda l’imminente gamma Samsung Galaxy S22 le informazioni sono contrastanti e vanno da un estremo all’altro.

Alcune voci di corridoio hanno persino affermato che Samsung avesse eliminato completamente il chipset Exynos 2200 e che tutti gli esponenti della serie Galaxy S22 avrebbero adottato lo Snapdragon 8 Gen 1 in ogni angolo del globo.

Una nuova indiscrezione tenta di fugare i dubbi fornendo un elenco che rivela con quale chipset Samsung Galaxy S22 verrà commercializzato nelle varie regioni.

Samsung Galaxy S22 adotterebbe la piattaforma Exynos 2200 in tutta Europa

L’informatore Dohyun Kim sostiene che Samsung Galaxy S22 adotterà la piattaforma Exynos 2200 in tutta Europa, mentre per il Nord e il Sud America, l’Asia orientale, il sud-est asiatico, l’Australia e la Nuova Zelanda, Samsung ha in serbo lo Snapdragon 8 Gen 1. L’Africa occidentale e il Medio Oriente riceveranno lo smartphone con entrambi i chipset, probabilmente a seconda della nazione.

L’elenco evidenzia come Samsung sia stata costretta a utilizzare lo Snapdragon 8 Gen 1 su molte delle sue unità Galaxy S22, come già ipotizzato da alcuni rapporti risalenti all’inizio dello scorso anno.

