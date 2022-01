Mancano poche settimane alla presentazione ufficiale dell’attesissima serie Samsung Galaxy S22 e dopo tanti anni questa nuova generazione potrebbe rappresentare un momento di svolta importante per il colosso coreano.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Samsung potrebbe decidere di lanciare tutti i nuovi modelli in tutti i mercati con il medesimo processore, ossia Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, rinunciando a commercializzare una variante animata dalla CPU Exynos 2200.

Colpo di scena per Samsung Galaxy S22

Negli anni i processori di Qualcomm sono spesso stati in grado di garantire prestazioni migliori (sia per quanto riguarda la potenza che la gestione delle risorse) rispetto alle CPU di Samsung (ciò è stato particolarmente evidente con la serie Samsung Galaxy S20), con conseguenti critiche rivolte al colosso coreano da parte degli utenti che si sono dovuti “accontentare” della variante meno prestante.

Ebbene, pare che Samsung abbia deciso di posticipare il lancio di Exynos 2200 e ciò significherebbe che tale processore non potrà essere implementato negli smartphone della serie Samsung Galaxy S22, per i quali pertanto il produttore coreano dovrebbe puntare esclusivamente su Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

In tal caso, per scoprire le potenzialità di Samsung Exynos 2200 e della sua GPU sviluppata in collaborazione con AMD bisognerà attendere ancora qualche mese.

Le ultime sui prezzi dei prossimi smartphone e tablet di Samsung

Sempre nelle scorse ore in Rete sono emerse nuove anticipazioni su quelli che potrebbero essere i prezzi ufficiali negli Stati Uniti degli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 e dei tablet della serie Samsung Galaxy Tab S8.

A dire di KFC Simp, la versione base di Samsung Galaxy S22 dovrebbe partire da 899 dollari, quella Plus da 1.099 dollari e quella Ultra da 1.299 dollari. Passando ai tablet, Samsung Galaxy Tab S8 dovrebbe essere proposto a meno di 850 dollari, la variante Plus dovrebbe costare tra 900 e 1.000 dollari mentre quella Ultra dovrebbe essere proposta ad oltre 1.100 dollari.

Per la presentazione ufficiale ci sarà da attendere sino all’inizio di febbraio.