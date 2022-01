Google Maps è senza dubbio la soluzione più popolare per chi desidera un aiuto per recarsi da un punto A ad un punto B e, una volta giunti a destinazione, sfruttare tutta una serie di funzionalità, come trovare un ristorante in cui mangiare o un posto nel quale dormire, avere informazioni sulle cose da vedere o le attività in programma nei paraggi.

Di tanto in tanto, tuttavia, anche Google Maps fa registrare qualche problema e, stando alle segnalazioni degli utenti che si stanno moltiplicando nelle ultime ore, ciò è quanto pare sia avvenuto con la versione 7.2 dell’app: dopo l’aggiornamento a tale release, infatti, è scomparsa da Android Auto.

In pratica, Google Maps viene ancora visualizzata sul telefono dell’utente ed è ancora possibile accedervi fino a quando l’auto non viene collegata allo smartphone.

Nuovo problema per Google Maps su Android Auto

Allo stato attuale il team del colosso di Mountain View non ha ancora riconosciuto in via ufficiale tale problema e non è chiaro, pertanto, se si sia già messo al lavoro per trovare una soluzione.

Stando a quanto si apprende dalle segnalazioni, non sembra esserci al momento un rimedio e chi ha provato a disinstallare e reinstallare gli aggiornamenti, a riavviare il telefono e a configurare nuovamente Android Auto sul proprio veicolo non ha ottenuto alcun risultato apprezzabile.

Purtroppo non è chiaro se questo problema sia limitato ad alcuni sfortunati utenti o se, al contrario, sia generalizzato ma chi lo dovesse riscontrare come soluzione alternativa su Android Auto può ripiegare su Waze, applicazione che appartiene sempre al colosso di Mountain View e che sfrutta i dati in crowdsourcing per fornire agli utenti i percorsi più veloci e sicuri da seguire.

Waze per Android è disponibile nel Google Play Store:

La speranza è che il problema di Google Maps su Android Auto venga risolto il prima possibile.