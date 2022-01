Secondo un nuovo rapporto di mercato pubblicato dal noto insider Ross Young, Samsung è riuscita a superare le sue più rosee aspettative nel segmento degli smartphone pieghevoli.

Il rapporto evidenzia i quasi 1,5 milioni di smartphone pieghevoli che il colosso sudcoreano ha prodotto solo a dicembre 2021, pari a un aumento del 3.435% rispetto a dicembre 2020, una cifra che ha contribuito a incrementare il totale della produzione di dispositivi pieghevoli Samsung a 8,1 milioni di unità per il 2021, un aumento di quasi il 300% rispetto al 2020.

Qualche settimana fa la società aveva stimato che le spedizioni di smartphone pieghevoli sarebbero quadruplicate nel 2021 rispetto all’anno precedente.

La domanda di Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 potrebbe continuare

A giudicare dal rapporto di Young la domanda globale di Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 è ancora forte e il trend potrebbe continuare ancora per un certo tempo.

La produzione di Samsung nel primo trimestre 2022 dovrebbe raggiungere quota 1,5 milioni di unità dopo essere aumentata di oltre il 500% rispetto allo stesso periodo nel 2021, con la domanda che probabilmente subirà una fisiologica flessione durante il secondo trimestre.

Non sorprende che Samsung Galaxy Z Flip3 rimanga lo smartphone pieghevole più popolare al mondo, rappresentando il 67% degli 1,5 milioni di dispositivi pieghevoli prodotti a dicembre, prima del potenziale balzo al 70% tra gennaio e marzo.

In termini geografici, la domanda in Corea è maggiore sia rispetto all’Europa che agli Stati Uniti, anche se la popolarità di dispositivi Galaxy Fold e Flip negli USA è cresciuta in modo significativo dal 2020 e potrebbe continuare anche quest’anno.

