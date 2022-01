Se siete alla ricerca di uno smartwatch per rimettervi in forma dopo le feste natalizie e non volete spendere troppo, Amazon ha la risposta che fa al caso vostro. Ci sono due ottimi smartwatch in offerta sullo store, entrambi ricchi di funzionalità dedicate allo sport e alla salute. Si tratta di Amazfit T-Rex e Samsung Galaxy Watch4 Classic 42mm.

Due ottimi prodotti nelle caratteristiche e nel prezzo

Quello di Amazfit è uno smartwatch rugged che garantisce fino a 14 giorni di autonomia, ed è in grado di monitorare la nostra salute come il sonno, battito cardiaco, passi e non solo. Inoltre supporta le notifiche di messaggi e chiamate ed è compatibile con Android e iOS tramite l’app Zepp. È possibile acquistarlo su Amazon (link) a soli 99,90 euro anziché 139,99.

Galaxy Watch4 Classic 42mm invece è il primo prodotto del colosso sudcoreano a tornare ad abbracciare Wear OS, il sistema operativo di Google, nonché il primo ad abbracciare la sua terza versione. Come per quello Amazfit, anche la soluzione di Samsung integra tutte le funzionalità di monitoraggio della nostra salute con, in aggiunta, la possibilità di scaricare una moltitudine di app attraverso il Play Store, rendendo così il nostro polso più smart. Anch’esso, come già detto, è protagonista di un’offerta su Amazon (link), che permette di portarselo a casa a soli 293,91 euro anziché 369 euro.

