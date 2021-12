Samsung punta a rinnovare la sua offerta di prodotti con il lancio di una serie di nuove soluzioni tra cui anche un’interessante evoluzione dell’attuale Galaxy Watch. Il successo ottenuto con smartphone pieghevoli come il Galaxy Z Fold 3 ed il Galaxy Z Flip 3 è solo l’inizio. L’azienda coreana, infatti, intende arricchire la sua gamma di dispositivi con display flessibili proponendo anche uno smartwatch arrotolabile, con una soluzione in grado di sfruttare al meglio le ultime tecnologie di Samsung per quanto riguarda i display.

Un nuovo brevetto di Samsung, depositato lo scorso giugno presso la World Intellectual Property Office (WIPO) e pubblicato oggi, anticipa l’introduzione di un nuovo concept per il settore smartwatch che potrebbe influenzare le nuove generazioni di Galaxy Watch. Il dispositivo proposto da Samsung con l’ultimo brevetto integra un display con due parti semicircolari. Tra le due parti è presente una cornice che consente di ingrandire lo schermo, aumentandone la superficie di circa il 40%. Come mostrano le immagini allegate alla documentazione, l’utente ha la possibilità di ingrandire o ridurre il display tramite un tasto fisico posizionato sulla corona.

Le varie applicazioni potranno sfruttare solo una o entrambe le parti dello schermo con l’utente che potrà accedere a varie opzioni per personalizzare l’utilizzo del display. La cornice centrale, inoltre, include una fotocamera, utilizzabile per foto e video. Potenzialmente, tale cornice può ospitare diversi tipi di sensori oltre ad un flash. Una volta attivata la posizione aperta, il display dello smartwatch presenta una forma ovale che consente la visualizzazione di un numero maggiore di contenuti.

La nuova possibile evoluzione della gamma Galaxy Watch integra, quindi, diverse soluzioni tecnologiche che rappresenteranno il futuro dei prodotti Samsung. Il nuovo brevetto della casa coreana per questo particolare smartwatch arrotolabile e con fotocamera integrata è molto dettagliato. La documentazione è di ben 96 pagine e non si limita a descrivere il design di un progetto tutto ancora da sviluppare.

Il brevetto di Samsung anticipa varie soluzioni operative che potrebbero caratteristiche una futura evoluzione del Galaxy Watch. I passi avanti realizzati da Samsung nella realizzazione e nella gestione di display flessibili consentiranno all’azienda di dar vita ad una nuova generazione di prodotti, rivoluzionando il segmento degli smartwatch (e non solo). I primi esempi di queste nuove soluzioni potrebbero arrivare già nel corso del 2022.