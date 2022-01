Sul sito mi.com proseguono senza sosta le offerte Winter Sale di Xiaomi, che permettono di acquistare diversi smartphone Android delle serie Xiaomi, Redmi e POCO e altri prodotti dell’ecosistema a prezzi scontati. Andiamo a vedere quali sono le proposte disponibili da oggi, 13 gennaio 2022.

Proseguono le offerte Winter Sale Xiaomi: ecco gli sconti disponibili per poche ore

Le offerte Xiaomi disponibili sul sito ufficiale sono parecchie, ma alcune sono valide solo per poche ore: è questo il caso degli sconti che stiamo per scoprire, tutti disponibili solamente fino alle 23:59 di domani, 14 gennaio 2022.

Ecco le offerte dei Winter Sale valide solo per il 13 e il 14 gennaio 2022:

Sul sito sono disponibili tante altre offerte sugli smartphone Android e sui prodotti dell’ecosistema della casa cinese, e nei prossimi giorni sarà possibile approfittare di ulteriori sconti. Per consultare tutte le proposte attualmente attive su mi.com e per acquistare non dovete fare altro che seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro interesse?

Tutte le offerte Xiaomi sul sito ufficiale

Leggi anche: Recensione Redmi Note 10 Pro