Lo scopo di Google TV è sempre stato quello di aggregare in un unico posto tutti i contenuti nella disponibilità dell’utente. Per fare ciò però, necessita di collaborazioni con i diversi brand che offrono servizi di streaming. Due anni fa, nel 2020, Netflix rifiutò l’integrazione nella piattaforma di Big G, ma ora le parole di un dirigente, oltre a riaccendere le speranze per il futuro, ci danno un’idea delle future funzionalità legate a fitness e smart home della piattaforma.

Google TV potrebbe avere funzioni legate al fitness e alla casa intelligente in futuro

Il direttore della gestione dei prodotti di Google TV, nonché ex dirigente di Netflix Rob Caruso, ha rilasciato una breve intervista a Protocol nella quale parla della situazione tra Netflix e Google TV. In sostanza Caruso si limita ad auspicare che le cose vadano meglio nel prossimo futuro, sperando in miglioramenti e innovazioni da parte di Netflix e degli altri partner di Google TV. “Spero che nei prossimi mesi vedremo alcuni graditi miglioramenti e innovazioni non solo con Netflix, ma con molti partner. Non puoi forzare la mano a nessuno, ma la speranza è che mentre forniamo funzionalità ai nostri utenti [e] partner, tutti vedano il valore”.

Sempre nel corso dell’intervista, Caruso ha anticipato come Google stia esplorando modi migliori con cui la piattaforma possa integrarsi con la casa intelligente, ad oggi infatti Google TV può utilizzare il proprio assistente vocale solo per i controlli domestici. Riporta inoltre come “il fitness sia un altra grande area di esplorazione”, mossa evidentemente atta a contrastare le recenti implementazioni di Apple Fitness + su Apple TV da parte del colosso di Cupertino. Infine Caruso sottolinea come Google stia attivamente lavorando per ampliare l’offerta di contenuti gratuiti sulla sua piattaforma Google TV, che proprio di recente ha beneficiato del catalogo multimediale di Pluto TV. Nonostante non vi siano date certe per nessuna delle suddette novità, il dirigente ha affermato che potrebbero essere rese disponibili “ad un certo punto entro la fine dell’anno”.

Potrebbe interessarti anche: i migliori siti gratis in italiano per guardare film in streaming