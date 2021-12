Il settore dello streaming di contenuti multimediali è in costante crescita e gli utenti alla ricerca di contenuti da guardare sui propri dispositivi hanno solo l’imbarazzo della scelta.

Anche Google è ovviamente interessata a tale settore e con Google TV ha diverse soluzioni che consentono agli utenti di divertirsi senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti a pagamento.

Con un post sul blog ufficiale il team del colosso di Mountain View ci tiene a mettere in evidenza cinque modi per guardare film, serie TV e altri contenuti sulla sua piattaforma senza bisogno di pagare.

Google TV e Pluto TV si alleano

Il primo di tali modi rappresenta una novità: si tratta, infatti, dell’integrazione con Pluto TV, soluzione che consente agli utenti di accedere ad oltre 300 canali in diretta e senza costi da sostenere direttamente da Google TV (è sufficiente visitare la scheda Live per scoprire cosa viene trasmesso e avviare la riproduzione).

Il team di Google precisa che l’integrazione con Pluto TV sarà disponibile su tutti i dispositivi basati sulla sua piattaforma nelle prossime settimane.

Una seconda soluzione per guardare film gratuitamente su Google TV è rappresentata da YouTube, piattaforma nella quale sono disponibili numerose pellicole con annunci pubblicitari (purtroppo tale funzione non è supportata in tutti i Paesi).

Ed ancora, attraverso Google TV è possibile accedere ad altre piattaforme come Tubi, Xumo e Red Bull TV grazie alle relative applicazioni.

Negli Stati Uniti, nel momento in cui si attiva Google TV, è possibile usufruire di un periodo di prova gratuito del servizio Peacock Premium (che dà accesso a film, spettacoli ed eventi sportivi).

Infine, Google ricorda che è anche possibile sfruttare il programma fedeltà Google Play Points per noleggiare o acquistare oltre 200.000 film e altri contenuti direttamente dalla sua piattaforma.

La speranza è che anche in Italia il colosso di Mountain View possa ampliare al più presto la disponibilità di soluzioni per guardare contenuti multimediali gratuitamente.