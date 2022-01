Dal team di Google arriva una notizia che sarà probabilmente gradita agli utenti mancini: i futuri smartwatch Wear OS, infatti, potranno essere indossati capovolti se sono sul polso destro.

Al momento gli orologi basati su questo OS dovrebbero essere indossati con un orientamento specifico, ossia sul polso sinistro con la corona (ovviamente se presente) rivolta verso destra, in modo da garantire un facile accesso da parte della mano destra.

Anche se non c’è nulla che impedisca a qualcuno di indossare un orologio Wear OS al polso destro, i pulsanti e la corona si verrebbero a trovare in una posizione scomoda e la mano finirebbe per ostruire lo schermo.

Allo stesso tempo ci sono anche degli utenti che preferirebbero che la corona fosse posizionata nel lato “sbagliato” (ossia rivolta verso il braccio), così da evitare che i pulsanti laterali possano essere premuti per errore quando ci si allena.

In entrambi i casi la soluzione potrebbe essere quella di indossare l’orologio capovolto rispetto a come ha previsto il produttore solo che l’OS di Google non supporta il ribaltamento dell’interfaccia di un orologio di 180° e ciò anche se da tempo gli utenti richiedono tale funzionalità.

Da Google arriva una funzionalità rivoluzionaria per Wear OS

Ebbene, nelle scorse ore il team di sviluppatori ha confermato sulla propria piattaforma di avere deciso di implementare tale funzionalità, che sarà disponibile “sui prossimi smartwatch Wear OS”.

Stando a quanto è possibile apprendere, il team del colosso di Mountain View è riuscito a introdurre la possibilità di capovolgere l’interfaccia di un dispositivo Wear OS ma questa nuova funzionalità non è parte integrante dell’aggiornamento a Wear OS 3 in rilascio per diversi smartwatch e sarà implementata in orologi che saranno lanciati in futuro.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.

