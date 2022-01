Girare per le maggiori città italiane sarà sempre più facile grazie alle mappe dettagliate di Google Maps. La funzionalità, che ha debuttato a partire da agosto 2020 negli USA, viene finalmente introdotta anche in Italia a partire da Roma.

Mappe di Google Maps più dettagliate anche in Italia: si parte da Roma

Google Maps si sta evolvendo sempre di più nel corso degli anni ed è ormai un vero e proprio punto di riferimento per moltissimi utenti che si devono spostare, che si tratti di viaggi di lavoro, di svago o di vita di tutti i giorni. Le mappe possono già fornirci un sacco di informazioni sul percorso da seguire per arrivare a destinazione, sui luoghi da raggiungere e sulle attività nei dintorni, ma con le novità in distribuzione finalmente anche in Italia sarà ancora più semplice girare per le città.

Grazie all’aiuto dell’Intelligenza Artificiale e alla comprensione dei paesaggi urbani di tutto il mondo, Google introduce la funzione di mappe stradali dettagliate in più città sparse per il mondo, tra le quali Roma (la prima in Italia). Le persone potranno avere accesso a informazioni stradali ancora più dettagliate, che comprendono marciapiedi, strisce pedonali, isole pedonali, forma e larghezza di una strada in pendenza e non solo.

In questo modo gli utenti potranno spostarsi pianificando al meglio il proprio percorso: questo vale anche e soprattutto per i pedoni, specialmente quando si usa una sedia a rotelle o un passeggino.

