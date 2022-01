Unieuro entra nel vivo del mese di gennaio 2022 lanciando il nuovo volantino “Il Vero Fuoritutto“, con tante offerte sulla tecnologia valide sia online sia nei punti vendita aderenti: al suo interno possiamo trovare un gran numero di sconti sugli smartphone Android e anche su qualche tablet del robottino. Andiamo insieme a scoprire quelli più interessanti.

Le migliori offerte Unieuro del volantino “Il Vero Fuoritutto” (10-27 gennaio 2022)

Le offerte Unieuro del volantino “Il Vero Fuoritutto” sono disponibili da oggi, 10 gennaio, fino al 27 gennaio 2022 (salvo esaurimento scorte) in tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa e online sul sito. In mezzo alle numerose proposte tech, che includono smart TV, notebook, smartwatch e tanto altro, spiccano quelle dedicate a smartphone e tablet Android.

Se siete alla ricerca di un nuovo dispositivo potrebbe dunque valere la pena dare uno sguardo alla nuova iniziativa Unieuro: per darvi una mano abbiamo selezionato per voi le offerte più interessanti, che potete trovare qui in basso.

Offerte smartphone Android Unieuro

Offerte tablet Android Unieuro

Queste erano solo alcune delle offerte disponibili con “Il Vero Fuoritutto” di Unieuro. Per scoprire tutti gli sconti del nuovo volantino potete seguire il link qui qui in basso.

Tutte le offerte de “Il Vero Fuoritutto” Unieuro

