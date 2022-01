Di tanto in tanto ci capita di raccontarvi dei record raggiunti dalle principali applicazioni Android per quanto riguarda il numero di installazioni e nelle scorse ore è toccato a Gmail fare registrare il raggiungimento di un nuovo eccezionale traguardo.

Ebbene sì, stando a quanto è possibile apprendere dal Google Play Store, il client email del colosso di Mountain View ha superato quota 10 miliardi di installazioni.

Gmail supera i 10 miliardi di installazioni e punta nuovi record

C’è però da mettere in evidenza un aspetto di primaria importanza prima di stupirsi per il nuovo traguardo raggiunto da Gmail: questa applicazione, così come le altre principali di Google, è senza dubbio avvantaggiata dal fatto di essere pre-installata su tutti i dispositivi Android che utilizzano i Google Mobile Service (GMS).

Gmail non è la prima applicazione Android ad avere superato quota 10 miliardi di installazioni, in quanto questo traguardo è già stato raggiunto da altre tre app, ovviamente sempre di Google (anch’esse avvantaggiate dal fatto di essere pre-installate sui device basati sull’OS mobile del colosso di Mountain View): stiamo parlando di Google Play Services (la prima a poter vantare tale record), YouTube e Google Maps.

C’è ad ogni modo da riconoscere a Gmail il merito di essere uno dei client email più apprezzati e ciò per le tante funzionalità che mette a disposzione degli utenti e per il costante lavoro di miglioramento portanto avanti dal suo team di sviluppatori, grazie al quale è in grado di garantire un’esperienza sempre più piacevole e ricca.

A questo punto c’è da chiedersi quale potrebbe essere la prossima app a superare quota 10 miliardi di installazioni e Google Chrome è una delle candidate migliori. Mentre tra le applicazioni non del colosso di Mountain View la prima a raggiungere questo prestigioso traguardo potrebbe essere Facebook ma ancora ci sarà da attendere un bel po’.

Gmail per Android può essere scaricata dal Google Play Store: