In questi ultimi giorni si sono susseguite senza sosta le indiscrezioni che ci hanno anticipato quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di OnePlus 10 Pro, atteso nuovo smartphone del produttore cinese che sarà presentato ufficialmente martedì 11 gennaio.

Più volte il team di OnePlus ha condiviso immagini del nuovo modello di punta dell’azienda e nelle scorse ore non ha resistito alla tentazione di pubblicare una foto dello smartphone con il display acceso, offrendoci così la possibilità di vederlo all’opera e con a bordo la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di questo produttore.

OnePlus 10 Pro continua a fare parlare di sé

Stando a quanto si apprende, OnePlus 10 Pro sembra presentare uno schermo a doppia curvatura con cornici decisamente ridotte su tutti e quattro i lati (il rapporto tra schermo e superficie complessiva del device sembra più alto rispetto al suo predecessore) mentre il foro per la fotocamera frontale è anche su tale modello posizionato nell’angolo in alto a sinistra.

Nel post con cui ha condiviso tale foto, il team di OnePlus precisa che questo smartphone sarà il primo modello ad arrivare sul mercato con a bordo ColorOS 12.1, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda.

Tra le caratteristiche di ColorOS 12.1, oltre a una più elevata fluidità generale, vi dovrebbe essere anche “Omoji“, ossia la risposta di OnePlus ad Animoji di Apple.

Ricordiamo che tra i punti di forza di OnePlus 10 Pro non mancheranno un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, un display AMOLED LTPO 2.0 con refresh rate a 120 Hz, una tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Hasselblad (qui potete trovare i primi sample ufficiali) e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W (in modalità cablata) e a 50 W (in modalità wireless), oltre che alla ricarica inversa.

Appuntamento a martedì 11 gennaio per la presentazione ufficiale.

