Il primo sensore fotografico OmniVision da 200 megapixel ufficiale

Il presente e il futuro della fotografia da smartphone ruota attorno al concetto di computational photography, tuttavia è un dato di fatto la diffusione di sensori con un numero di pixel sempre più elevato e adesso OmniVision ha annunciato al CES 2022 il proprio primo sensore fotografico da 200 megapixel, il più piccolo in circolazione.

Se da una parte sono ormai numerosi i produttori che hanno sfondato il tetto dei 100 megapixel coi propri smartphone — non necessariamente di fascia premium e non sempre coi risultati più convincenti in termini di qualità fotografica finale —, dall’altra quello di OmniVision non è comunque un primato in termini di risoluzione nel campo della fotografia mobile: lo scorso settembre, infatti, quel titolo era stato conquistato da Samsung con l’annuncio del sensore fotografico ISOCELL HP1.

OmniVision OVB0B non è dunque il primo sensore fotografico per smartphone a raggiungere la risoluzione di 200 megapixel, tuttavia è il più piccolo ad esserci riuscito finora: il produttore riporta pixel grandi 0.61μm, una diagonale di 1/1.28 pollici e una risoluzione di 16384 x 12288 pixel.

Tratto distintivo di OmniVision OVB0B è l’utilizzo di una particolare tecnologia di binning a 16 celle, che permette di ottenere video e anteprime di qualità premium in modalità 12,5 megapixel, in special modo in condizioni di scarsa illuminazione ambientale. Inoltre, il sensore vanta un altro primato tecnico: è il primo da 200 megapixel ad offrire una tecnologia “100% quad phase detection (QPD)”, che promette performance eccellenti nell’autofocus a rilevamento di fase.

A tal riguardo Arun Jayaseelan, staff marketing manager di OmniVision, ha dichiarato che: «I consumatori vogliono scatti ad alta risoluzione e anteprime e video di alta qualità. In qualità di azienda leader nel campo della tecnologia dei sensori di immagine, abbiamo impiegato la tecnologia PureCel Plus-S stacked die per portare le fotocamere principali degli smartphone ad un nuovo livello. Con il nuovo OVB0B, siamo ora in grado di offrire la risoluzione più elevata del settore in un pacchetto dalle dimensioni ridotte per gli smartphone di fascia alta, insieme alle migliori performance della categoria in condizioni di scarsa illuminazione».

Per quanto riguarda le capacità del nuovo sensore OmniVision da 200 megapixel in ambito video, OVB0B è il primo a supportare la registrazione 4K2K con una sensibilità dichiarata superiore di 16 volte grazie alla tecnologia di binning a 16 celle. Quanto alle decantate prestazioni con poca luce ambientale, il binning 4×4 produce risultati finali da 12,5 megapixel con pixel grandi 2,44µm equivalente. Inoltre, la tecnologia remosaic integrata on-chip rende possibile registrare video a 50 megapixel a 24 frame al secondo e alla risoluzione 8k a 3o fps con performance dei pixel da 1,22µm equivalente. È degno di nota, inoltre, il supporto ad output HDR con tripla esposizione alla risoluzione di 12,5 megapixel a 30 fps.

Jeffrey Mathews, senior analyst di Strategy Analytics, si è espresso in questi termini: «L’introduzione di sensori di immagine da 200 megapixel per le fotocamere degli smartphone promette di consentire la cattura di fotografie con un’incredibile quantità di dettagli, andando incontro alle esigenze dei produttori di smartphone che stanno provando in tutti i modi a differenziare i propri prodotti mediante fotocamere migliorate dotate di sensori di immagine ad alta risoluzione. La nostra stima è che nel 2022 oltre 40 milioni di sensori di immagine con una risoluzione di 100 megapixel o superiore verranno spediti ai produttori di smartphone».

La presentazione di OmniVision si è conclusa ricordando che OVB0B supporta CPHY, DPHY e dual DOVDD (1.8V and 1.2V) e che i primi sample sono già disponibili in questo momento per i produttori interessanti.

Allo stato attuale, mentre il rivale diretto Samsung ISOCELL HP1 dovrebbe arrivare sui primi smartphone entro il 2023, OmniVision non ha fornito indicazioni sulle tempistiche di lancio dei primi modelli commerciali.

Per non perdervi le novità e gli annunci in arrivo dal CES 2022 di Las Vegas aggiungete ai preferiti la nostra pagina dedicata.

