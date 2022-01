Le offerte di inizio anno di Xiaomi mettono a disposizione tanti sconti su smartphone Android e altri prodotti dell’ecosistema. Le proposte per festeggiare l’arrivo del 2022 sono disponibili fino al 5 gennaio e comprendono diversi modelli Xiaomi e Redmi: andiamo a scoprirli.

Buon anno nuovo da Xiaomi: ecco le offerte sugli smartphone Android (e non solo)

Le offerte speciali di Xiaomi per questo inizio anno sono parecchie e possono essere integrate con il coupon NEWYEAR2022, che con un acquisto minimo di 400 euro (escluse le TV) permette di risparmiare altri 20,22 euro. Ecco gli sconti più interessanti disponibili in queste ore sullo store ufficiale Xiaomi per quanto riguarda gli smartphone del robottino:

Queste erano solo alcune delle offerte Xiaomi disponibili sul sito ufficiale. Per scoprire tutte le proposte a disposizione in questi giorni è possibile seguire il link qui in basso.

